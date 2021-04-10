Real Madrid-Barcelona maçı canlı izle linki | Bein Sports 1 canlı izle linki

La Liga'nın 30. haftasının geride bırakıldığı Barcelona - Real MAdrid karşılaşmasında nefesler tutuldu. İki takım arasında oynanan son 10 maçta Barcelona üstünlüğü bulunurken Barcelona 4, Real Madrid ise 3 kez galip geldi. Diğer 3 mücadele ise beraberlikle tamamlanırken zorlu mücadele bu akşam saat 22.00de başladı.

REAL MADRİD-BARCELONA MAÇI CANLI İZLE LİNKİ

La Liga’da Barcelona 65 puanla ikinci, Real Madrid ise 63 puanla üçüncü sırada bulunuyor. S Sport ve Spor Smart ekranlarından naklen yayınlanacak olan karşılaşmanın canlı izle linkini biz de haberimizde paylaştık.

Maçı canlı izleyebilmeniz için D-Smart'a üye olmanız gerekmektedir.

BEİN SPORTS 1 CANLI İZLE LİNKİ

Real Madrid - Barcelona karşılaşması Bein Sports'ta değil D-Smart Go'da yayımlanmaktadır.