Real Madrid-Barcelona maçı canlı izle linki | Bein Sports 1 canlı izle linki
La Liga’nın 30. haftasında Real Madrid'in evinde ağırladığı Barcelona ile kıyasıya mücadele sürüyor. Şampiyonluk yolunda iki ezeli kulübün de hata yapma lüksünün olmadığı karşılaşmayı Jesus Gil yönetecek. İşte Real Madrid-Barcelona maçı canlı izle linki | Bein Sports 1 canlı izle linki...
La Liga'nın 30. haftasının geride bırakıldığı Barcelona - Real MAdrid karşılaşmasında nefesler tutuldu. İki takım arasında oynanan son 10 maçta Barcelona üstünlüğü bulunurken Barcelona 4, Real Madrid ise 3 kez galip geldi. Diğer 3 mücadele ise beraberlikle tamamlanırken zorlu mücadele bu akşam saat 22.00de başladı.
REAL MADRİD-BARCELONA MAÇI CANLI İZLE LİNKİ
La Liga’da Barcelona 65 puanla ikinci, Real Madrid ise 63 puanla üçüncü sırada bulunuyor. S Sport ve Spor Smart ekranlarından naklen yayınlanacak olan karşılaşmanın canlı izle linkini biz de haberimizde paylaştık.
Maçı canlı izleyebilmeniz için D-Smart'a üye olmanız gerekmektedir.
REAL MADRİD-BARCELONA MAÇI CANLI İZLE LİNKİ
BEİN SPORTS 1 CANLI İZLE LİNKİ
Real Madrid - Barcelona karşılaşması Bein Sports'ta değil D-Smart Go'da yayımlanmaktadır.