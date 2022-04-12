Real Madrid - Chelsea Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle | Real Madrid - Chelsea maçı Exxen TV canlı yayın izle linki

Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı rövanş maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda ilk maçta Chelsea'yi deplasmanda 3-1 yenen Real Madrid rakibini rövanş mücadelesinde konuk edecek. Maçı izlemek isteyen futbolseverler de internet arama motorlarında Real Madrid - Chelsea maçı canlı izle | Real Madrid - Chelsea maçı Exxen TV canlı yayın izle linki başlıklarını araştırıyor.

REAL MADRİD - CHELSEA MAÇI CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanşında Real Madrid ile Chelsea karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele 12 Nisan 2022 Salı (bugün) Madrid'de bulunan Estadio Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanıyor. TSİ ile 22.00'da başlayan ve Exxen platformundan ekranlara gelen müsabakayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetiyor. Marciniak'ın yardımcılıklarını Paweł Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz yapıyor.

REAL MADRİD - CHELSEA MAÇI CANLI İZLE

REAL MADRİD - CHELSEA MAÇI EXXEN TV CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Real Madrid ile Chelsea arasında oynanan olan Şampiyonlar Ligi çeyrek final müsabakası rövanş maçı CBC Sport ve Exxen platformu üzerinden şifreli olarak canlı olarak ekranlara geliyor.

CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

REAL MADRİD - CHELSEA MAÇI EXXEN TV CANLI YAYIN İZLE LİNKİ