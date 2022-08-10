Real Madrid - E. Frankfurt UEFA Süper Kupa maçı canlı izle |Real Madrid - Frankfurt maçı TV 8,5 canlı yayın izle linki

UEFA Süper Kupa final maçında Real Madrid ile E. Frankfurt karşı karşıya geliyor. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler için Real Madrid - E. Frankfurt UEFA Süper Kupa maçı canlı izle |Real Madrid - Frankfurt maçı TV 8,5 canlı yayın izle linki haberimizde...

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Real Madrid - E. Frankfurt UEFA Süper Kupa maçı canlı izle |Real Madrid - Frankfurt maçı TV 8,5 canlı yayın izle linki

UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Eintracht Frankfurt, UEFA Süper Kupa maçında kozlarını paylaşıyor. Bu kapsamda maçı canlı olarak izlemek isteyenler için Real Madrid - E. Frankfurt UEFA Süper Kupa maçı canlı izle |Real Madrid - Frankfurt maçı TV 8,5 canlı yayın izle linki haberimizde...

Real Madrid - E. Frankfurt UEFA Süper Kupa maçı canlı izle |Real Madrid - Frankfurt maçı TV 8,5 canlı yayın izle linki

REAL MADRİD - E. FRANKFURT UEFA SÜPER KUPA MAÇI CANLI İZLE

İspanyol ekibi Real Madrid ile Almanya temsilcisi E. Frankfurt arasında oynanacak olan UEFA Süper Kupa final maçı, 10 Ağustos 2022 Çarşamba günü oynanıyor. Finlandiya’nın başkenti Hensinki’deki Olimpiyat Stadyumu’nda TSİ ile 22.00'da başlayan maçı İngiliz hakem Michael Oliver yönetiyor. Oliver'in yardımcılıklarını ise Stuart Burt ve Simon Bennett yapıyor.

Maçın VAR hakemi olarak Polonyalı Bartosz Frankowski, AVAR hakemi ise Portekizli Tiago Martins görev yapıyor.

REAL MADRİD - E. FRANKFURT UEFA SÜPER KUPA MAÇI CANLI İZLE

REAL MADRİD - FRANKFURT MAÇI TV 8,5 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Real Madrid ile E. Frankfurt arasındaki UEFA Süper Kupa final maçı TV 8.5 kanalından şifresiz, EXXEN platformundan ise şifreli olarak ekranlara geliyor.

REAL MADRİD - FRANKFURT MAÇI TV 8,5 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Real Madrid - E. Frankfurt UEFA Süper Kupa maçı canlı izle |Real Madrid - Frankfurt maçı TV 8,5 canlı yayın izle linki

MUHTEMEL İLK 11'LER

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Éder Militão, Alaba, Mendy: Kroos, Casemiro, Modrić: Valverde, Benzema, Vinícius Júnior.

Frankfurt: Trapp; Touré, Tuta, N'Dicka; Knauff, Sow, Rode, Kostić; Kamada, Götze; Borré.

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