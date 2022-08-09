UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Eintracht Frankfurt, UEFA Süper Kupa maçında kozlarını paylaşacak. Bu kapsamda maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler internet arama motorlarında Real Madrid - E. Frankfurt UEFA Süper Kupa maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? sorularının yanıtlarını araştırıyor.

REAL MADRİD - E. FRANKFURT UEFA SÜPER KUPA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

İspanyol ekibi Real Madrid ile Almanya temsilcisi E. Frankfurt arasında oynanacak olan UEFA Süper Kupa final maçı, 10 Ağustos 2022 Çarşamba günü oynanacak. Finlandiya’nın başkenti Hensinki’deki Olimpiyat Stadyumu’nda TSİ ile 22.00'da başlayacak maçı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Oliver'in yardımcılıklarını ise Stuart Burt ve Simon Bennett yapacak.

Maçın VAR hakemi Polonyalı Bartosz Frankowski, AVAR hakemi ise Portekizli Tiago Martins olacak.

Mücadele TV 8.5 kanalından şifresiz, EXXEN platformundan ise şifreli olarak ekranlara gelecek.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Éder Militão, Alaba, Mendy: Kroos, Casemiro, Modrić: Valverde, Benzema, Vinícius Júnior.

Frankfurt: Trapp; Touré, Tuta, N'Dicka; Knauff, Sow, Rode, Kostić; Kamada, Götze; Borré.