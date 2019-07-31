Real Madrid Fenerbahçe Audi Cup hangi kanalda | Fenerbahçe Real Madrid maçı canlı izleme linki

İki büyük takım Real Madrid Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Yapılan Audi Cup Maçı ekranlarda olacak. Kullanıcılar Real Madrid Fenerbahçe Audi Cup hangi kanalda merak ediyor. Peki Fenerbahçe Real Madrid maçı canlı izleme linki var mı? İşte cevabı...

Real Madrid Fenerbahçe Audi Cup hangi kanalda

Audi Cup’ta ilk maçta Tottenham ile Real Madrid karşılaştı.Şampiyonlar Ligi finalisti İngiliz ekibi, Kane’in 22’de attığı golle İspanyol devini devirdi ve finale çıktı. Bayern Münih’e kaybeden Fenerbahçe bugün Real Madrid ile 3.’lük maçında karşılaşacak.

Mücadele TSİ 19.00’da başlayacak ve Smart Sport’tan yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor ve detayları fanatik.com.tr'de. Ayrıca mücadeleyi misli.com üzerinden canlı izleyebilirsiniz.

Fenerbahçe'nin Audi Cup kadrosu...

Harun Tekin, Altay Bayındır, Oytun Özdoğan, Mauricio Isla, Batuhan Yılmaz, Sadık Çiftpınar, Diego Reyes, Murat Sağlam, Hasan Ali Kaldırım, Abdülcebrail Akbulut, Emre Belözoğlu, Jailson, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Max Kruse, Ferdi Kadıoğlu, Victor Moses, Nabil Dirar, Alper Potuk, Garry Rodrigues, Muhammed Gümüşkaya, Vedat Muriqi, Michael Frey, Allahyar Sayyadmanesh, Yusuf Mert Tunç.

Fenerbahçe Real Madrid maçı canlı izleme linki

İki büyük takım Real Madrid Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Yapılan Audi Cup Maçı ekranlarda olacak. Kullanıcılar Real Madrid Fenerbahçe Audi Cup hangi kanalda merak ediyor. Peki Fenerbahçe Real Madrid maçı canlı izleme linki var mı? İşte cevabı...

Almanya'da düzenlenen Audi Cup'ın ilk maçında Bayern Münih'e 6-1 yenilen Fenerbahçe, 3.'lük maçında İspanyol ekibi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.

Futbolseverler, Real Madrid Fenerbahçe maçını Smart Sport kanalından canlı yayınla izleyebilecek.

Real Madrid Fenerbahçe maçı, 31 Temmuz 2019 Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak.

Real Madrid, Premier Lig ekibi Tottenham ile oynadığı maçta Harry Kane'in 22. dakikada attığı gole engel olamamış ve final şansını kaybetmişti.