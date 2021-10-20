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Real Madrid - Fenerbahçe Beko EuroLeague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

EuroLeague'de basketbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda 5. hafta mücadelesinde Real Madrid evinde Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Bu maçı izlemek isteyen taraftarlar internette Real Madrid - Fenerbahçe Beko EuroLeague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularını araştırıyor. Cevaplar haberimizde...

Real Madrid - Fenerbahçe Beko EuroLeague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de çıktığı 4 maçta 2 galibiyet alıp 2 kez de mağlup oldu. 5. hafta mücadelesinde zorlu rakip Real Madrid ile karşılaşacak olan Fenerbahçe Beko bu maçı kazanarak üst sıralara tırmanmak istiyor. Karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarlar ise internette Real Madrid - Fenerbahçe Beko EuroLeague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

REAL MADRİD - FENERBAHÇE BEKO EUROLEAGUE BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Real Madrid - Fenerbahçe Beko EuroLeague basketbol maçı 21 Ekim 2021 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma saat 22.00'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka Madrid'de, WiZink Center Stadyumu'nda oynanacak.

REAL MADRİD - FENERBAHÇE BEKO EUROLEAGUE BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ ŞİFRESİZ Mİ?

Real Madrid - Fenerbahçe Beko EuroLeague basketbol maçı Bein Sports 3 ve Bilyoner TV üzerinden naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı her iki platformdan da şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 3, Digiturk 79, Kablo TV 234 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

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