Bu sezon yeni hocası ve yeni ekibiyle Euroleague'de mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 10. maçına çıkıyor. Real Madrid gibi zorlu bir deplasmanda galibiyet arayacak olan temsilcimizin maçı hakkındaki tüm detayları haberimizde verdik. Bu sezon, Euroleague'de 4 galibiyet ve 5 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, 5 galibiyet ve 4 mağlubiyet alan İspanya temsilcisi Real Madrid'e konuk olacak. Peki, Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? İşte detaylar...

REAL MADRİD - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Euroleague'in 10. haftasında Real Madrid'e konuk olan Fenerbahçe Beko, galibiyet peşinde. 20 Kasım Perşembe günü saat 23.00'de oynanacak mücadele, Wizink Center'da oynanacak. Euroleague'de son mağlubiyetlerini farklı skorlarla yaşayan Fenerbahçe Beko, Baskonia'ya 86-68, Barcelona'ya ise 97-55 yenilmişti.

HANGİ KANALDA İZLENEBİLECEK?

Euroleague'in Türkiye'deki yayıncısı beIN SPORTS, Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçını da yayınlayacak. Ancak bu karşılaşma şifresiz kanaldan değil, beIN SPORTS 3 HD kanalından izlenebilecek.