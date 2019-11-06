Real Madrid-Galatasaray maçı ilk 11'leri belli oldu
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında deplasmanda Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi ilk 11'ler de belli oldu.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında deplasmanda İspanya'nın Real Madrid takımıyla karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu...
Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak ve Alman hakem Felix Zwayer'in yöneteceği müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak. Maç, beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.
REAL MADRİD - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LERİ
Real Madrid:Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Valverde, Kroos, Rodrygo, Hazard, Benzema.
Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Lemina, Feghouli, Babel, Andone
Etiketler : real madrid, maç
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