Real Madrid, Galatasaray’a hazır

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı.

Real Madrid, yarın oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu Galatasaray maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı. Maçın oynanacağı statta ısınma koşuları ve açma-germe hareketleri ile başlayan antrenman, pas çalışmaları ile devam etti. İdman taktik çalışmalar ile sona erdi.

Kaynak: İHA