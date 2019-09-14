Real Madrid Levante maçı hangi kanalda | Real Madrid Levante maçı canlı izleme linki

İki takım Real Madrid Levante maçı karşı karşıya geliyor. Yapılan İSPANYA: LaLiga - 4. Maç Günü ekranlarda olacak.

Kullanıcılar Real Madrid Levante maçı hangi kanalda merak ediyor. Peki Real Madrid Levante maçı canlı izleme linki var mı? İşte cevabı...

Real Madrid Levante maçı hangi kanalda

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Real Madrid, sahasında Levante'yi konuk ediyor.

İspanya La Liga’nın 4. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü saat 14:00’da oynanacak Real Madrid Levante yayıncısı henüz belli değil.

Real Madrid Levante maçı canlı izleme linki

Bu sezon lige iki beraberlik ve bir galibiyet ile başlayan Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Real Madrid, sahasında Levante'yi konuk ediyor.

Herhangi bir yayıncısı ise bulunmuyor.

İlk 11'ler...

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Casemiro, Junior Vinicius, Kroos, Rodriguez, Lucas, Benzema.

Levante: Abari Clerc, Postigo, Duarte, Vezo, Miramon, Morales, Campana, Vukcevic, Rochina, Mayoral.