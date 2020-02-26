Real Madrid - Manchester City maçı ne zaman? Real Madrid - Manchester City maçı hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nin en iddialı iki takımı kozlarını paylaşıyor. Bu akşam Real Madrid - Manchester City maçı ekranlarda olacak.

Peki Real Madrid - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi’nde final havasında bir maç oynanacak. Son 16 Turu ilk randevuda Zinedine Zidane önderliğindeki Real Madrid, Pep Guardiola’nın takımı Manchester City’yi konuk edecek.

Avrupa’nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde son 16 Turu heyecanında ilk maçlar, bu gece oynanacak iki maçla son bulacak. Elbette gecenin kapışması, İspanya’nın Başkent’i Madrid’de olacak.

Real Madrid - Manchester City maçı hangi kanalda?

Bernabeu Stadı’nda Real Madrid, UEFA’dan Finansal Fair-Play sebebiyle önümüzdeki 2 sezon geçerli olmak üzere Avrupa kupalarından men cezası alan Manchester City’yi ağırlayacak. Zinedine Zidane önderliğindeki ev sahibinde Asensio ve takımın süperstarı olarak gösterilen Eden Hazard sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek.

Santiago Bernabeu'da oynanacak dev maç TSİ 23.00'te başlayacak. İtalyan hakem Daniele Orsato'nun düdük çalacağı 90 dakika beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Real Madrid - Manchester City muhtemel 11'ler:

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy, Valverde, Casemiro, Kroos, Isco, Bale, Benzema

Manchester City: Ederson, Walker, Fernandinho, Laporte, Mendy, De Bruyne, Rodri, David Silva, Bernardo Silva, Sterling, Agüero

Pep Guardiola’nın başında olduğu İngiliz temsilcisinde ise Sterling’in bir aksilik olmaması halinde 11’de olacağı konuşuluyor.

İki takım bugüne kadar 4 kez karşılaştı. 2 maçı Real kazanırken, 2 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Real’in 5 golüne City, sadece 2 golle yanıt verdi.

Eden Hazard dev maçta yok

La Liga'nın 25. haftasında deplasmanda Levante’ye 1-0 yenilen Real Madrid’de maçın 66. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Hazard’dan kötü haber geldi. Hazard’ın sağ bacak kaval kemiğinde çatlak tespit edildiği, Real Madrid Kulübü tarafından resmi olarak açıklandı.

Manchester City ve 1 Mart’ta oynanacak Barcelona maçlarını kaçıracak olan Hazard'ın sezonu kapatma olasılığının da bulunduğunu belirtildi.