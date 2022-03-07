Avrupa futbolunun kulüpler bazında en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Artık çeyrek final biletleri için sahaya çıkacak takımlar kıyasıya bir mücadele içerisine girişecekler. Bu kapsamda Manchester City ile Sporting Lizbon karşı karşıya gelecek. Maçı izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Real Madrid - PSG Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle | Real Madrid - PSG maçı Exxen canlı yayın izle linki arıyor. Müsabakanın yayın linkine haberimizde yer verdik...

REAL MADRİD - PSG ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI CANLI İZLE

Real Madrid - PSG maçı 9 Mart 2022 Çarşamba bugün oynanacak. Müsabaka saat 23.00'da başlayacak. Manchester'da, Etihad Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu karşılaşmayı izlemek için Real Madrid - PSG Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

REAL MADRİD - PSG MAÇI EXXEN CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Real Madrid - PSG maçı Exxen'den canlı olarak yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı Exxen ve CBC Sport üzerinden şifreli olarak takip edebilecek. Exxen'i izlemek için Real Madrid - PSG maçı Exxen canlı yayın izle linki tıklayabilirsiniz.

Exxen, internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.