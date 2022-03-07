Real Madrid - PSG Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

Avrupa futbolunun kulüpler bazında en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Artık çeyrek final biletleri için sahaya çıkacak takımlar kıyasıya bir mücadele içerisine girişecekler. Bu kapsamda Manchester City ile Sporting Lizbon karşı karşıya gelecek. Peki Manchester City - Sporting Lizbon Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? İşte o sorulara ilişkin cevaplar...

REAL MADRİD - PSG ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Real Madrid - PSG maçı 9 Mart 2022 Çarşamba günü oynanacak. Müsabaka saat 23.00'da başlayacak. Bu heyecan dolu karşılaşma Manchester'da, Etihad Stadyumu'nda oynanacak.

REAL MADRİD - PSG MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Real Madrid - PSG maçı Exxen'den canlı olarak yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı Exxen ve CBC Sport üzerinden şifreli olarak takip edebilecek.

Exxen, internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.