Real Madrid Real Sociedad maçı ne zaman? Real Madrid Real Sociedad maçı hangi kanalda?

İki takım Real Madrid Real Sociedad karşı karşıya geliyor. Yapılan İSPANYA: Copa del Rey - Çeyrek finaller ekranlarda olacak. Her iki takımın tarafı da büyük bit heyecanla bu karşılaşmayı bekliyor.

Peki Real Madrid Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...

İspanya Kral Kupası Çeyrek Final maçı ile heyecan devam ediyor. Kral Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında Real Madrid Real Sociedad takımını ağırlıyor.

Real Madrid Real Sociedad maçı hangi kanalda?

Real Madrid evinde Real Sociedad takımını karşılıyor. İki takımda ligde oynadığı futbolla iddialı konumda bulunmaktalar.. Karşılaşma saat 21:00’da başlayacak ve karşılaşma S Sports ekranlarından yayınlanacak.

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S Sports nasıl izlenir?

S Sport Plus internet üzerinden yayın yapan bir platformdur. Dolayısıyla abonelik gerekmektedir. S Sport Plus’un uydu yayını yapmaması dolayısıyla frekans bilgileri bulunamamaktadır.

S Sport Plus uygulaması ile Premier Lig, Bundesliga NBA, Formula-1 ve UFC, MotoGP, ATP500 ve diğer spor içerikleri, aynı anda Tekrar-İzle, Seç-İzle seçenekleri ile izlenebiliyor.

beIN Sports nasıl izlenir?

Turksat4a

12379Mhz Horizantal(yatay)

DVB—Sembol Oranı 30000

FEC ¾