İki takım Real Madrid - Sevilla karşı karşıya geliyor. İSPANYA: LaLiga - 20. Maç Günü ekranlarda olacak. Her iki takımın tarafı da büyük bit heyecanla bu karşılaşmayı bekliyor.

Peki Real Madrid - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...

La Liga'de 19. hafta mücadelesinde Real Madrid ile Sevilla karşı karşıya geliyor. Sevilla, Real Madrid'ya konuk oluyor. Bu maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler şifresiz yayın arıyorlar.

Real Madrid - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

La Liga 19. hafta maçında Real Madrid, evinde Sevilla'i ağırlıyor. La Liga'nın iki güçlü ekibi Real Madrid ile Sevilla kozlarını paylaşıyor. Real Madrid, kendi evinde 3 puan almak; Sevilla ise deplasmandan galibiyetle dönmek amacında. Bu maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler şifresiz yayın arayışında. Peki Real Madrid Sevilla maçı saat kaçta hangi kanalda, nasıl canlı izlenir? Karşılaşma saat 18.00'de başlayacak ve Spor Smart kanalından canlı yayınlanacak

Karşılaşma saat 18.00'de başlayacak ve Spor Smart kanalından canlı yayınlanacak.

11'LER

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Militao, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Benzema, Jovic, Isco

Sevilla: Vaclik; Navas, Carrico, Carlos, Kounde; Banega, Fernando, Oliver Torres; Torres, Munir, Vazquez

Suudi Arabistan’da oynanan İspanya Süper Kupası’nı müzesine götüren formda Real Madrid, 35 puanla zirve takibini sürdüren Sevilla’yı Santiago Bernabeu’da konuk edecek.

MAÇ ÖNÜ NOTLAR

Real Madrid'de Federico Valverde cezalı. Marco Asensio ve Eden Hazard ise sakat.

Karim Benzema'nın hafif bir sakatlığı vardı. Durumu maç saati netleşecek. Luka Jovic, Gareth Bale ve Sergio Ramos'un maç kadrosunda olması bekleniyor.

Sevilla'da 5 gollü Lucas Ocampos'un cezası var. Joan Jordan şüpheli. Ever Banega, Diego Carlos ve Oliver Torres'in maç saatinde hazır olacakları açıklandı. Takımdan ayrılması gündemde olan Javier Hernandez'in ise kadroda yer alması sürpriz olur.

DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

- Sevilla'yı konuk ettiği son 10 La Liga maçının tamamını kazanan ve bu karşılaşmalarda 35 gol kaydeden Real Madrid, iç sahada rakibine karşı en uzun serisini yaşıyor.

- Real Madrid'i La Liga'da deplasmanda en son Aralık 2008'de mağlup eden Sevilla (3-4), dış sahada son beraberliği ise Aralık 1993'te Luis Aragones yönetiminde aldı (0-0).

- La Liga'da oynadığı son 10 karşılaşmada mağlubiyet almayan Real Madrid (6G, 4B), daha uzun bir seriyi en son yine Zinedine Zidane yönetiminde Ocak 2017'de yakalamıştı (16 maç).

- La Liga'da deplasmanda oynadığı son beş maçta mağlup olmayan Sevilla (3G, 2B), Eylül 2015'ten bu yana en uzun serisini yakaladı (9 maç).