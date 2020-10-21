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Real Madrid - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta heyecanı devam ediyor. Çarşamba günü oynanacak olan maçlar arasında Real Madrid - Shakhtar Donetsk maçı bulunuyor. Peki, Real Madrid - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

Real Madrid - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Avrupa'nın kulüp bazından en etkili turnuvası Şampiyonlar Ligi, tüm heyecanıyla birlikte geri döndü. Avrupa futbolunun birçok yıldız takımının mücadele ettiği Devler Ligi'nde ilk maçlar geçtiğimiz gece oynandı. Çarşamba günü fikstüründe ise yine birçok heyecanlı ve etkileyici mücadele bulunuyor. Real Madrid ve Shakhtar Donetsk'te bu akşam karşı karşıya gelecek. Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk ile 2015/16 gruplarında oynadığı iki karşılaşmadan da galip ayrıldı.

Peki, Real Madrid - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda bulunan Real Madrid ve Shakhtar Donetsk bu akşam Santiago Bernabeu'da karşı karşıya gelecek. Tarihinde en fazla Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunan Madrid ekibi, bu sezonda kupada favori olarak yer alıyor. Zorlu mücadele, bu akşam saat 22.00'de oynanacakken Sırp hakem Srdjan Jovanovic tarafından yönetilecek. Srdjan Jovanovic'in yardımcılıklarını ise Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic üstlenecek. 

HANGİ KANALDA?

Türkiye'de Şampiyonlar Ligi yayıncısı beIN SPORTS, bu sezonda tüm maçların yayıncısı konumunda bulunuyor. Çarşamba akşamı saat 19.55'de başlayacak Real Madrid - Shakhtar Donetsk maçı, beIN SPORTS HD 1 ekranlarından yayınlanacak.

Onur Çelik
Spor Editörü


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