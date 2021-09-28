Real Madrid - Sheriff Tiraspol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? İspanyol devi bugün Şampiyonlar Ligi’ndeki 2. maçına çıkacak. Real Madrid - Sheriff Tiraspol ile karşı karşıya gelecek. Maç ne zaman, hangi kanalda, şifreli şifresiz mi soruları internette çokça aratılıyor. Haberimizde bu sorulara yanıt veriyoruz.

Eflatun beyazlılar gruptaki 2. maçında Moldova temsilcisi Sheriff Tiraspol’u evinde ağırlayacak. Madrid ekibi ilk maçta deplasmanda İnter’i 1-0’lık skorla geçmişti. Moldova takımı Sheriff ise evinde Ukrayna 2-0 mağlup etmişti. İki takım bugün grup liderliği için sahaya çıkacak. REAL MADRİD - SHERİFF TİRASPOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid - Sheriff Tiraspol maçı 28.09.2021 tarihi Salı akşamı saat 22.00’de oynanacak. Santiago Bernabeu'nda oynanacak zorlu karşılaşmada hakemlik görevini Belçika Futbol Federasyonu'ndan Lawrence Visser üstlenecek. REAL MADRİD - SHERİFF TİRASPOL MAÇI HANGİ KANALDA? Real Madrid - Sheriff Tiraspol maçı canlı olarak EXXEN platformundan yayınlanacak. REAL MADRİD - SHERİFF TİRASPOL MAÇI ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ? Real Madrid - Sheriff Tiraspol maçını izlemek için EXXEN platformuna abone olmalısınız. EXXEN platformu içeriklerini ücretli bir şekilde yayınlamaktadır. Maç platform üzerinden ve şifrelidir. real madridsheriff tiraspolşampiyonlar ligi maçı