Euroleague'de heyecan devam ediyor. Avrupa basketbolunun en önemli organizasyonunda ikinci haftaya girildi. Türk derbisinin de oynanacağı haftada Real Madrid ile Valencia karşı karşıya gelecek. Euroleague'in ilk haftasında Saski Baskonia deplasmanına çıkan Real Madrid, 76-63 mağlup olmuştu. Valencia ise Euroleague'in ilk haftasında evinde Asvel'i ağırladığı maçta 65-63 galip gelmişti. Peki, Real Madrid - Valencia Euroleague maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? Detaylar haberimizde...

REAL MADRİD - VALENCİA NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Euroleague'in ikinci haftasında Real Madrid ile Valencia karşılaşacak. Haftanın önemli maçı, Palacio De Deportes Comunidad De Madrid salonunda oynanacak. 8 Ekim Perşembe (bugün) oynanacak olan mücadele, saat 22.00'de başlayacak.

HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ?

Bu akşam saat 22.00'de oynanacak olan Real Madrid - Valenica Euroleague maçı beIN SPORTS HD 3 kanalından şifreli yayınlanacak. Ayrıca nesine.com üzerinden de şifresiz olarak takip edebilirsiniz.