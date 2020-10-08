Doktorların dans ederek çektikleri tanıtım videosu sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulduSamsunspor'un yeni forveti Tomane: “Gol atmayı seviyorum”Kaymakam Kaya ve Belediye Başkanı Cin, basın mensuplarıyla buluştuKayınpederini öldüren Süleyman Gürbüz: Aslında kayınvalidemi vuracaktım!OPEC'in 'Dünya Petrol Görünümü' raporu yayımlandı: Tarihin en büyük çöküşü!Niğde'de kaza: Hasta taşıyan midibüsle otomobil çarpıştı, 1 ölüArap ülkelerinde, koronavirüste son durum: Ölü sayıları artıyorTekirdağ'da hortum paniği!Diego Perotti: Emre Belözoğlu beni çok istediBilim Kurulu üyesi Kayıpmaz açıkladı! Üniversitelerde o bölümler açılabilir
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Real Madrid - Valencia Euroleague maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi?

Real Madrid - Valencia Euroleague maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi?

Euroleague'de 2. hafta maçları oynanıyor. Haftanın önemli maçları arasında yer alan Real Madrid - Valencia maçı, basketbolseverler tarafından merak ediliyor.

Real Madrid - Valencia Euroleague maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi?

Euroleague'de heyecan devam ediyor. Avrupa basketbolunun en önemli organizasyonunda ikinci haftaya girildi. Türk derbisinin de oynanacağı haftada Real Madrid ile Valencia karşı karşıya gelecek. Euroleague'in ilk haftasında Saski Baskonia deplasmanına çıkan Real Madrid, 76-63 mağlup olmuştu. Valencia ise Euroleague'in ilk haftasında evinde Asvel'i ağırladığı maçta 65-63 galip gelmişti. Peki, Real Madrid - Valencia Euroleague maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? Detaylar haberimizde...

REAL MADRİD - VALENCİA NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Euroleague'in ikinci haftasında Real Madrid ile Valencia karşılaşacak. Haftanın önemli maçı, Palacio De Deportes Comunidad De Madrid salonunda oynanacak. 8 Ekim Perşembe (bugün) oynanacak olan mücadele, saat 22.00'de başlayacak. 

HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ?

Bu akşam saat 22.00'de oynanacak olan Real Madrid - Valenica Euroleague maçı beIN SPORTS HD 3 kanalından şifreli yayınlanacak. Ayrıca nesine.com üzerinden de şifresiz olarak takip edebilirsiniz. 

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT