Real Madrid Eden Hazard'ı transfer mi etti? Eden Hazard kimdir?

Real Madrid resmi web sitesinden açıklama yaptı. Real Madrid'in yapığı açıklamada, Eden Hazard transferi için oyuncunun kulübü ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Belçikalı futbolcu ile 5 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi. İmza töreninin, oyuncu sağlık kontrollerinden geçtikten sonra 13 Haziran Perşembe günü Santiago Bernabeu'da gerçekleştirileceği vurgulandı.

Transfer bedeli konusunda resmi bir açıklama yapılmazken, Real Madrid'in sadece bonservis için 100 milyon Euro ödeyeceği ifade ediliyor.

Hazard, Chelsea'de forma giydiği 7 sezonda 349 maça çıkarken 110 kez de fileleri havalandırmıştı.

EDEN HAZARD KİMDİR?

Belçikalı millî futbolcudur. Şu an Chelsea kulübünün formasını giymektedir.

Eden Hazard, 7 Ocak 1991 tarihinde La Louvière, Belçika’da doğmuştur. Tam adı Eden Michael Hazard’dır. Annesi Carine ve babası Thierry de futbolcu idi. Annesi Eden’e 3 aylık hamile iken futbolu bırakmıştır. Thorgan Hazard, Kylian Hazard, Ethan Hazard adlarındaki 3 kardeşi de futbol oynamaktadır. Çok küçük yaşlarda futbol hayatına başlayan Eden Hazard, ilk olarak futbola Belçika’da Royal Stade Brainois takımında başladı. 5 yılı burada oynayan futbolcu, 2003 yılında Belçika'nın Tubize şehrinin futbol kulübü Tubize’nin altyapısında daha sonra 2005 yılında ise Fransa'nın kuzeyinde yer alan Lille şehrinde Lille takımının alt yapısına katıldı.

2007-20da gösterdiği başarılardan dolayı 16 yaşında iken A Takıma çağrılan Eden Hazard, Lille takımı ile ilk maçlarına daha 16 yaşında 2007-2008 sezonunda çıkmaya başladı. İlk sezonunda sadece 4 kez forma şansı bulan Eden Hazard, ikinci sezonunda ise patlama yaşadı ve takımı ile beraber 30 maça çıktı. Oynadığı maçlarda hem gol hem de asist yapma başarısı gösterdi.

Eden Hazard, 2009-2010 sezonunda takımıyla Avrupa’da mücade etti ve o sezon takımı ile beraber 52 maça çıktı. Aynı temposuyla gelecek sezon içerisinde de devam eden Hazard, Fransa Kupası finalinde PSG’ye karşı oynanan maçta da forma giydi. Lille’nin maçı 1-0 kazanmasıyla Hazard, kariyerindeki ilk kupasını kaldırmış oldu. 2011-2012 sezonunda ise yıldızını iyice parlatan Hazard, 20 gol atıp 22 asist yapma başarısını gösterdi ve transfer zamanı geldiğinde büyük kulüplerin kıskacına takıldı.

Eden Hazard, 2012-2013 sezonunun başında 1 Temmuz 2012 tarihinde İngilteretakımlarından Chelsea ile 35milyon € bonservis bedeli ve 33 milyon € ücret karşılığında 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Eden Hazard, 2012-13 sezonunda 34 maça çıktı ve 9 gol attı. 2014-2015 sezonunda takımı ile 52 müsabakada görev aldı ve 19 gol attı ve 10 kez asist yapma başarısı gösterdi. Sezon sonunda Chelsea takımına hem İngiltere Premier Lig şampiyonluğu hem de İngiltere Lig Kupası'nın getirilmesine katkı sağladı.

2016-2017 sezonunda Chelsea takımı ile birlikte çıktığı 43 maçta 17 kez gol attı ve bir kez daha İngiltere Premier Lig şampiyonluğunu kazandı.

Belçika Milli Takımı’nın U15, U16, U17 ve U19 takımlarında sürekli forma şansı bulan Hazard, ilk kez 28 Mart 2009 tarihinde oynanan Bosna-Hersek maçında Belçika A Milli Takımı’na çağırıldı. Belçika Milli Takımı ile 53 maça çıkan Hazard, bu maçlarda 6 gol atma başarısı gösterdi. Eden Hazard, 2018 FIFA Dünya Kupası için Belçika kaptanı seçildi.

Eden Hazard, 2013 yılında Natacha Van Honacker ile evlendi. Yannnis (d.2010), Leo (d.2013) ve Sammy (d.2015) adlarında 3 oğlu vardır.

2017-2018 sezonunda Chelsea formasıyla çıktığı 50 resmi maçta 17 gol ve 11 asiste imza atan 27 yaşındaki yıldız oyuncu, Dünya Kupası’nda da Belçika formasıyla üçüncü olurken oynadığı 6 maçta 3 gol atıp 2 de asist yapmıştır.

12 Şuat 2015 tarihinde Chelsea ile sözleşmesini 30 Haziran 2020 tarihinde kadar uzatan Eden Hazard’ı birçok büyük kulüp istemektedir.

Cristiano Ronaldo’yu Juventus’a satan Real Madrid, 2018 Temmuz ayında Eden Hazard için Chelsea ile anlaşmaya vardı ve Chelsea’ye 190 milyon euro bonservis bedeli teklif etti. Transfer gerçekleşirse Eden Holacak.

Altyapı Kariyeri :

1998-2003 - Royal Stade Brainois

2003-2005 - Tubize

2005-2007 - Lille

Profesyonel Futbol Kariyeri:

2007-2012 - Lille

2012- ----- - Chelsea

Millî Takım Kariyeri:

2006 - Belçika U15

2006 - Belçika U16

2006 – 2008 - Belçika U17

2007-2009 - Belçika U-19

2008- Belçika