Real Madrid’in Galatasaray maçı kadrosunda yer alan isimler belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4’üncü hafta maçında Real Madrid yarın saat 23.00’te kendi sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Real Madrid’in 19 kişilik maç kadrosu belli oldu.
Real Madrid'in kadrosundan sakatlıkları devam ettiği için Marco Asensio, Nacho Fernandez, Gareth Bale ve James Rodriguez’in yanı sıra Vinicius Junior, Odriozola ve Mariano Diaz teknik direktör Zinedine Zidane tarafından maç kadrosuna alınmadı.
Real Madrid'in 19 kişilik Galatasaray maçı kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleci: Courtois, Areola, Altube
Defans: Carvajal, Militao, Sergio Ramos, Varane, Marcelo, Mendy
Orta saha: Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Isco
Forvet: Hazard, Jovic, Benzema, Lucas, Rodrygo
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