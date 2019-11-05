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  3. Real Madrid’in Galatasaray maçı kadrosunda yer alan isimler belli oldu

Real Madrid’in Galatasaray maçı kadrosunda yer alan isimler belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4’üncü hafta maçında Real Madrid yarın saat 23.00’te kendi sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Real Madrid’in 19 kişilik maç kadrosu belli oldu.

Real Madrid’in Galatasaray maçı kadrosunda yer alan isimler belli oldu

Real Madrid'in kadrosundan sakatlıkları devam ettiği için Marco Asensio, Nacho Fernandez, Gareth Bale ve James Rodriguez’in yanı sıra Vinicius Junior, Odriozola ve Mariano Diaz teknik direktör Zinedine Zidane tarafından maç kadrosuna alınmadı.

Real Madrid'in 19 kişilik Galatasaray maçı kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Courtois, Areola, Altube

Defans: Carvajal, Militao, Sergio Ramos, Varane, Marcelo, Mendy

Orta saha: Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Isco

Forvet: Hazard, Jovic, Benzema, Lucas, Rodrygo

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