Real Madrid'in yıldız oyuncusuna koronavirüs şoku!

İspanya La Liga ekiplerinden dünya devi Real Madrid'in as kadrosunda forma giyen Mariano Diaz'da koronavirüs tespit edildi. Kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun karantina için evine gönderildiği ifade edildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi hazırlıklarını sürdüren Real Madrid'de Mariano Diaz'ın korona virüs test sonucu pozitif çıktı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, futbol takımına yapılan korona virüs test sonuçlarına göre Mariano Diaz'ın sonucunun pozitif çıktığı belirtildi. 26 yaşındaki futbolcunun sağlığının iyi olduğu ve evinde karantinaya girdiği ifade edildi.

MARIANO DIAZ KİMDİR?

Mariano Díaz Mejía ya da diğer bilinen adıyla Marino, (d. 1 Ağustos 1993), İspanyol asıllı Dominikli millî futbolcu. Şu anda Real Madrid'de forvet pozisyonunda oynamaktadır.

Mejia, Premià de Mar'da doğmuştur. Profesyonel futbol kariyerine 2011'de Badalona kulübünde başladı.

Kısa süre sonra Real Madrid'e katılmış, futbolculuğa başlamıştır. Ağustos 2012'de ise Real Madrid C'de oynamaya başlamıştır.

Bu sezon 5 La Liga maçında forma giyen Mariano Diaz, gol atma başarısı gösteremedi.