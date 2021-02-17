Real Madrid'te transfer çılgınlığı: Mbappe ve Haaland

Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılmasının ardından yerini bir türlü dolduramayan ve gol yollarında sorun çeken Real Madrid transferde flaş bir adım atmaya hazırlanıyor. La Liga'da Atl. Madrid'in 5 puan gerisinde yer alan Real Madrid gelecek sezonun kadrosunu kurmak için transfer çalışmalarına başladı.

Kadrosunda Benzema ve Mariano Diaz'ı barındıran eflatun beyazlılar, PSG'nin genç yıldızı Mbappe ve Borussia Dortmund'un golcü ismi Haaland'ı transfer listesine ekledi.

İLK HEDEF MBAPPE

İspanyol basının haberlerine göre Real Madrid, Mbappe'yi ilk hedef olarak transfer listesine aldı.

HAALAND DA HEDEFTE

Fransız forvetin transferinin gerçekleşmemesi durumunda İspanyol ekibinin Borussia Dortmund'da harikalar yaratan Norveçli forvet Haaland'ı transfer etmek için teklif yapacak.

İKİ OYUNCUNUN ŞU ANA KADARKİ PERFORMANSI

Mbappe, bu sezon çıktığı 29 maçta 21 gol attı, 9 asist yaptı. Haaland ise 23 maçta 23 gol attı, 5 kez ise arkadaşlarına gol pası verdi.