Real Sociedad - Athletic Bilbao maçı ne zaman? Real Sociedad - Athletic Bilbao maçı hangi kanalda?

İki takım Real Sociedad - Athletic Bilbao karşı karşıya geliyor. Yapılan İSPANYA: LaLiga - 23. Maç Günü ekranlarda olacak. Her iki takımın tarafı da büyük bit heyecanla bu karşılaşmayı bekliyor.

Peki Real Sociedad - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...

Real Sociedad - Athletic Bilbao maçı hangi kanalda?

Real Sociedad - Athletic Bilbao, İspanya La Liga maçı 09 02 2020 günü Spor Smart, Smart Spor HD, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 16:00

İspanya La Liga maçı, Spor Smart , Smart Spor HD kanalında canlı yayınlanacak.

Real Sociedad ile Athletic Bilbao arasındaki İspanya La Liga Maçı Anoeta Stadyumu, San Sebastian'da oynanacak.