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Real Sociedad - Athletic Bilbao maçı ne zaman? Real Sociedad - Athletic Bilbao maçı hangi kanalda?

İSPANYA: LaLiga - 23. Maç Günü kapsamında Real Sociedad - Athletic Bilbao maçı oynanacak. Spor severler ise Real Sociedad - Athletic Bilbao maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? merak etmekte. İşte detaylar...

Real Sociedad - Athletic Bilbao maçı ne zaman? Real Sociedad - Athletic Bilbao maçı hangi kanalda?

İki takım Real Sociedad - Athletic Bilbao karşı karşıya geliyor. Yapılan İSPANYA: LaLiga - 23. Maç Günü ekranlarda olacak. Her iki takımın tarafı da büyük bit heyecanla bu karşılaşmayı bekliyor.

Peki Real Sociedad - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...

Real Sociedad - Athletic Bilbao maçı hangi kanalda?

Real Sociedad - Athletic Bilbao, İspanya La Liga maçı 09 02 2020 günü Spor Smart, Smart Spor HD, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 16:00

İspanya La Liga maçı, Spor Smart , Smart Spor HD kanalında canlı yayınlanacak.

Real Sociedad ile Athletic Bilbao arasındaki İspanya La Liga  Maçı Anoeta Stadyumu, San Sebastian'da oynanacak.




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