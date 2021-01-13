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Real Sociedad Barcelona maç özeti ve penaltılar izle!

İspanya futbolunda son iki yıldır 4'lü turnuva organizasyonunda düzenlenen Süper Kupa'nın yarı finalinde Real Sociedad'ı penaltı atışları sonunda 4-3 yenen Barcelona ilk finalist oldu.

İspanya'da geçen sezonun lig şampiyonu Real Madrid ve 2'ncisi Barcelona ile Kral Kupası finalistleri Real Sociedad ve Athletic Bilbao arasında yapılan Süper Kupa 4'lü turnuvasında ilk yarı final maçı, Real Sociedad ve Barcelona arasında oynandı.

Süper Kupa maçları için seçilen Endülüs bölgesindeki üç kentten biri olan Kurtuba'daki Nuevo Arcangel Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı, 39. dakikada Frenkie de Jong'un attığı golle Barcelona'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Real Sociedad, ikinci yarının 51. dakikasında Mikel Oyarzabal'ın penaltıdan attığı golle skora eşitliği getirdi.

İlerleyen dakikalarda her iki takım yakaladığı önemli pozisyonları değerlendiremeyince maçın 90 dakikalık normal süresi 1-1 sona erdi.

Karşılıklı ataklarla geçen uzatma dakikalarında da skor değişmeyince penaltı atışlarına geçildi.

Barcelona, penaltılarda kaleci Marc Andre Ter Stegen'in başarılı kurtarışlarıyla Real Sociedad'ı 4-3'lük skorla eleyerek adını finale yazdırdı.

Penaltılarda Real Sociedad 5'te 2, Barcelona ise 5'te 3 yaptı.

Onur Çelik
Spor Editörü


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