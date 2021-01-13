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Real Sociedad - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye'de olduğu gibi Avrupa'da da hafta içi kupa mesaisi sürüyor. Günün önemli maçlarından Real Sociedad - Barcelona karşılaşmasının merak edilen sorularını cevapladık. Peki, Real Sociedad - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Real Sociedad - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Dünya liglerinde hafta içi kupa mesaisi yaşanıyor. Kulüplerin lig maçlarına göre daha rotasyonlu bir kadroyu tercih ettiği kupa maçları, futbol ve iddia sevenlerin takibine girmeyi başarıyor. İspanya La Liga takımlarından Barcelona, aynı ligde mücadele ettiği Real Sociedad ile karşı karşıya gelecek. İspanya Süper Kupa mücadelesinin merak edilen tüm sorularını haberimizde yanıtladık. Peki, Real Sociedad - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

REAL SOCIEDAD-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Futbolseverleri ilgiyle ekran karşısına kitleyecek İspanya Süper Kupa maçında Real Sociedad - Barcelona karşılaşması Nuevo Arcangel'da gerçekleşecek. 13 Ocak Çarşamba günü oynanacak İspanya Süper Kupa maçı Real Sociedad - Barcelona Türkiye saatiyle 23.00'de başlayacak. Karşılaşmanın hakemi ise Munuera Montero olacak. 

HANGİ KANALDA?

Real Sociedad - Barcelona maçını, bu akşam saat 23.00'de Nesine.com'dan izleyebilirsiniz. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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