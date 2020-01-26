İki takım Real Sociedad - Mallorca karşı karşıya geliyor. Yapılan İSPANYA: LaLiga - 21. Maç Günü

ekranlarda olacak. Her iki takımın tarafı da büyük bit heyecanla bu karşılaşmayı bekliyor.

Peki Real Sociedad - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...

Real Sociedad - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Sociedad - Mallorca, İspanya La Liga maçı 26 01 2020 günü Spor Smart, Smart Spor HD, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 20:30

İspanya La Liga maçı, Spor Smart , Smart Spor HD kanalında canlı yayınlanacak.

Real Sociedad ile Mallorca arasındaki İspanya La Liga Maçı Anoeta Stadyumu, San Sebastian'da oynanacak.