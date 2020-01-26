Real Sociedad - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İSPANYA: LaLiga - 21. Maç Günü kapsamında Real Sociedad - Mallorca maçı oynanacak. Spor severler ise Real Sociedad - Mallorca maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? merak etmekte. İşte detaylar...
İki takım Real Sociedad - Mallorca karşı karşıya geliyor. Yapılan İSPANYA: LaLiga - 21. Maç Günü
ekranlarda olacak. Her iki takımın tarafı da büyük bit heyecanla bu karşılaşmayı bekliyor.
Peki Real Sociedad - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...
Real Sociedad - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Real Sociedad - Mallorca, İspanya La Liga maçı 26 01 2020 günü Spor Smart, Smart Spor HD, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 20:30
İspanya La Liga maçı, Spor Smart , Smart Spor HD kanalında canlı yayınlanacak.
Real Sociedad ile Mallorca arasındaki İspanya La Liga Maçı Anoeta Stadyumu, San Sebastian'da oynanacak.
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