Real Sociedad - Mirandes maçı ne zaman? Real Sociedad - Mirandes maçı hangi kanalda?

İki İspanyol takım Real Sociedad - Mirandes karşı karşıya geliyor. Yapılan İSPANYA: Copa del Rey - Yarı finaller ekranlarda olacak. Her iki takımın tarafı da büyük bir heyecanla bu karşılaşmayı bekliyor.

Peki Real Sociedad - Mirandes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...

Real Sociedad - Mirandes maçı hangi kanalda?

Real Sociedad - Mirandes, İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Yarı Final maçı 13 02 2020 günü Yayın Yok, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 23:00.

İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Yarı Final maçının Türkiye televizyonlarında canlı yayını bulunmuyor.

Real Sociedad ile Mirandes arasındaki İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Yarı Final Maçı Reale Seguros Stadyumu, San Sebastian'da oynanacak.

S Sports nasıl izlenir?

S Sport Plus internet üzerinden yayın yapan bir platformdur. Dolayısıyla abonelik gerekmektedir. S Sport Plus’un uydu yayını yapmaması dolayısıyla frekans bilgileri bulunamamaktadır.

S Sport Plus uygulaması ile Premier Lig, Bundesliga NBA, Formula-1 ve UFC, MotoGP, ATP500 ve diğer spor içerikleri, aynı anda Tekrar-İzle, Seç-İzle seçenekleri ile izlenebiliyor.

beIN Sports nasıl izlenir?

Turksat4a

12379Mhz Horizantal(yatay)

DVB—Sembol Oranı 30000

FEC ¾

TRT SPOR HD Uydu frekansı 2019 (şifresiz)

TRT SPOR HD uydu, kablolu yayın, digitürk, teledünya, Turkcell TV, Tivibu gibi sistemler üzerinden izlenebiliyor. Türksat uydusundan yayın yapan TRT SPOR HD kanalını uydu alıcınıza yüklemeniz için gereken Türksat frekans bilgisi aşağıdadır.

Kanal adı: TRT SPOR HD

Uydu: Türksat

Frekans: 11054

Sembol Oranı: 30000

Polarizasyon: V - Dikey Batı

FEC: 3/4

TRT SPOR HD Nasıl İzlerim?

TRT SPOR HD kanalını izleyebilmeniz için çanak anteninizin Türksat 4A uydusuna ayarlı olması gerekmektedir. Türksat 4A uydusuna dönük çanak anteniniz varsa uydu cihazınızın kurulum menüsünden frekans ekle (bazı cihazlarda transponder ekle, manuel kanal arama veya benzeri olabilir) menüsünü açın.

Uydu adı kısmında "Türksat 4A" seçin. Uydu seçimini yaptıktan sonra bir alt kısmında bulunan frekans, . Polarizasyon, Sembol kısmına kısmına yukarıda yer alan frekans bilgisini girin ve işlem tamamdı.