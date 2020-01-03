Real Sociedad - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İSPANYA: LaLiga - 19. Maç Günü kapsamında Real Sociedad - Villarreal maçı oynanacak. Spor severler ise Real Sociedad - Villarreal maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? merak etmekte. İşte detaylar...
İki takım Real Sociedad - Villarreal karşı karşıya geliyor. Yapılan İSPANYA: LaLiga - 19. Maç Günü ekranlarda olacak. Her iki takımın tarafı da büyük bit heyecanla bu karşılaşmayı bekliyor.
Peki Real Sociedad - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...
Real Sociedad - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Real Sociedad - Villarreal, İspanya La Liga maçı 05 01 2020 günü Spor Smart, CBC Sport, Smart Spor HD, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 16:00
İspanya La Liga maçı, Spor Smart , CBC Sport , Smart Spor HD kanalında canlı yayınlanacak.
Real Sociedad ile Villarreal arasındaki İspanya La Liga Maçı Anoeta Stadyumu, San Sebastian'da oynanacak.
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