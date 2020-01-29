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Real Zaragoza-Real Madrid maçı ne zaman? Real Zaragoza-Real Madrid maçı hangi kanalda?

İSPANYA: Copa del Rey - 1/8 Finaller kapsamında Real Zaragoza-Real Madrid maçı oynanacak. Spor severler ise Real Zaragoza-Real Madrid maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? merak etmekte. İşte detaylar...

Real Zaragoza-Real Madrid maçı ne zaman? Real Zaragoza-Real Madrid maçı hangi kanalda?

İki takım Real Zaragoza-Real Madrid karşı karşıya geliyor. Yapılan İSPANYA: Copa del Rey - 1/8 Finaller
ekranlarda olacak. Her iki takımın tarafı da büyük bit heyecanla bu karşılaşmayı bekliyor.

Peki Real Zaragoza-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...

Real Madrid İspanya Kral Kupası son 16 maçında Real Zaragoza deplasmanına konuk olacak. Mücadele saat 23.00'da başlayacak.

Real Zaragoza-Real Madrid maçı hangi kanalda?

Real Zaragoza ile Real Madrid 39.kez karşı karşıya gelecek. Yapılan 38 maçta 23 kez Real Madrid kazanırken, 7 kez de Real Zaragoza kazandı. Yapılan 8 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Maalesef maçın herhangi bir yayıncısı bulunmamakta.

Ligde Valladolid karşısında aldığı galibiyetle liderlik koltuğuna oturan Real Madrid, kupada da kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor.



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