Realf Zhivanaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Realf Zhivanaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Realf Zhivanaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Realf Zhivanaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Realf Zhivanaj 15 Mart 1998 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Realf Zhivanaj Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Realf Zhivanaj, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Dinamo futbol takımında oynamaktadır. FK Dinamo takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Realf Zhivanaj'nin FK Dinamo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Realf Zhivanaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Realf Zhivanaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Realf Zhivanaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Realf Zhivanaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında KF Tirana U19

1 Temmuz 2017 yılında MSU Billings

1 Temmuz 2018 yılında St. Francis

31 Ocak 2019 yılında KF Vora

15 Temmuz 2019 yılında KF Tërbuni

15 Eylül 2020 yılında KS Kastrioti

2 Temmuz 2021 yılında KF Tirana

16 Ocak 2023 yılında FK Dinamo

Realf Zhivanaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Realf Zhivanaj şuan FK Dinamo takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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