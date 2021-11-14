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Realizm ne demek, TDK'ya göre Realizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Realizm kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Realizm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Realizm nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Realizm kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Realizm ne demek, TDK'ya göre Realizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Realizm ne demek? Realizm TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi realizm kelimesi. Peki realizm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre realizm nedir, realizm kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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REALİZM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Realizm kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Realizm kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre realizm kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gerçekçilik

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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