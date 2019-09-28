Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kurulan ve sigorta sektörünün büyümesine olanak sağlanan Türk Reasürans AŞ kuruldu. Bu kapsamda Türk Reasürans piyasası ihtiyaç doğrultusunda artış sağlayacak. Peki kısaca Reasürans nedir?

REASÜRANS NE DEMEK?

Sigorta edilmiş riskin, belli bir kısmının veya tamamının yeniden sigorta edilmesidir. Sigorta şirketleri, teminat verdikleri rizikolarda büyük hasarların aynı zamana gelme ihtimaline karşı, hasar ödemelerinde zorlanmamak için reasürans (mükerrer sigorta) yaptırır. Kısaca özetlemek gerekirse: Sigorta şirketlerinin kendilerini güvence altına almasına reasürans denir.

Reasüransa duyulan gereksinimin nedenleri:



Rizikonun yayılması,

Sigortacının iş kabul kapasitesinin artması,

Sigortacının iş kabul esnekliğinin artması,

Sigorta şirketinin mali yapısının desteklenmesi,

Birikim (Kümül) Fazlasının yol açabileceği doğal afet hasarlarının kontrolü,

Reasürörden sigortacıya teknik bilgi aktarımıdır.

Sigorta şirketleri, reasürans işinde genellikle riski veren taraf olmakla birlikte, bazen risk kabulü de yaparlar. Sigorta şirketlerinin reasürans işi kabulü, çoğu kez havuzlar yoluyla olur.

Sigorta şirketleri, risklerin tümünü reasürörlere devretmez, bir kısmını kendileri üstlenir. Sigorta şirketlerinin kendilerinde kalan bu riske saklama payı denir.

Sigorta şirketleri, devrettikleri riskler karşılığında reasürörlere prim öderler. Reasürörler ise, sigorta şirketlerine, üstlendikleri risklerden kaynaklanan hasar tazminatlarını ödedikleri gibi, kendilerine devrettikleri riskler için ayrıca bir de komisyon ödemesinde bulunurlar.

RİZİKO NEDİR?

Riziko, bir kimsenin para ile ölçülebilir menfaatini tehdit eden tehlikedir. Rizikonun gerçekleşme ihtimalinin yüksek veya düşük olması, prim belirlemelerinde en önemli unsurdur. Riziko; en genel anlamda sigortalanacak malın başına gelebilecek muhtemel bir olayın, sigorta sözleşmesi yapılmadan önce belirlenerek maliyetinin ve poliçe tutarının belirlenmesi olarak tanımlanabilir.Rizikolar % 0 ile % 100 arasında bir değerle gerçekleşirler. % 0 riski, sigortalı teminat altına almayacaktır; % 100 riski de sigortacı teminat altına almayacaktır; riskin bu değerler arasında bir yerlerde oluşacağı öngörülerek, (prim) ücret esasları belirlenmektedir. % 100 gerçekleşme durumu kaçınılmaz olmasına rağmen teminat verilen tek konu hayat sigortalarıdır.

Rizikonun Önemi Nedir?

Riskin en belirleyici faktör olarak ortaya çıktığı sigortacılık sektöründe zarar tespitinin olduğu gibi muhtemel tehlikelerin tespitinin önemi de büyüktür. Riziko, söz konusu sigortanın güvenliğinin sağlanması ve tarafların adil bir biçimde sigorta işlemlerini sürdürebilmesini sağlayan etkili bir unsurdur. Rizikonun hesaplanmadığı durumlarda hasarın gerçekleşmesi halinde sigorta şirketinin ödemesi gereken tutarın ne olduğu tartışmaya açık bir hale gelir ya da gerçeği yansıtmayan boyutlara ulaşabilir. Aynı şekilde sigorta ettirenin talepleri de böyle bir durumda makul olmayabilir. Ancak riziko hesaplaması sayesinde oran doğru bir şekilde belirlenerek sürecin sağlıklı ve adaletli bir hal alması sağlanır.