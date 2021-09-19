Reaya ne demek, TDK'ya göre Reaya kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Reaya ne demek? Reaya TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi reaya kelimesi. Peki reaya ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre reaya nedir, reaya kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Reaya kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Reaya kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

REAYA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Reaya kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Reaya kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre reaya kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir hükümdarın yönetimi altındaki halk

- Tanzimattan önce Osmanlı Devleti'nin Müslüman olmayan uyrukları

- Hristiyan



REAYA CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Buradaki Türkler de tek tük reayayı görmemezliğe gelebiliyorlardı.

