Rebiülevvel ayı ile ilgili resimli mesajlar 2021 | Rebiülevvel ayı ile ilgili kısa, uzun mesajlar

Hicri takvimin üçüncü ayı olan Rebiülevvel ayı, Hz. Muhammed'in dünyaya geldiği ay olarak bilinir. Bu ayda dua eden herkesin günahlarının af olacağı ve bu ayı birbirine hatırlatan Müslümanların sevap kazanacağı bilinir. Bununla birlikte Müslümanlar birbirlerine bu ayı hatırlatmak ve bu ayda birbirleriyle güzel mesajlar paylaşmak için "Rebiülevvel ayı ile ilgili resimli mesajlar 2021 | Rebiülevvel ayı ile ilgili resimli mesajlar" konu başlıklarına göz atıyor. Bizler de haberimizde Rebiülevvel ayı ile ilgili resimli ve sözlü mesajlara yer verdik.

REBİÜLEVVEL AYI İLE İLGİLİ RESİMLİ MESAJLAR 2021 | REBİÜLEVVEL AYI İLE İLGİLİ KISA, UZUN MESAJLAR

Mevla çekirdeğe orman gizlemiş, yılanın zehrine derman gizlemiş, tahıl tanesine harman gizlemiş, mübarek gecelere cennet gizlemiş Mevlid Kandiliniz mübarek olsun...

Allah hepimize Efendimiz'in (sas) şefkatiyle dünyaya bakabilmeyi nasip etsin.Taşlanırken dahi merhamet etmişti...

Ayların en şereflisi olarak bilinen Rebiülevvel ayı.. Doğum vakti sabaha yakın bir zamandır. Bugün, günlerin en sevinçlilerinden kabul edilerek değerlendirilir. Allahım sen de bizim günahlarımızı bu mübarek günlerde affet. Bize kapılarını kapatma, amin…

Ey yüce peygamber senin hürmetine yaratıldı tüm alemler. Bizleri şefaatinden mahrum etme. Amin! Rebiülevvel ayınız mübarek, dualarınız kabul olsun.

Hakkı sevenlerden, Hidayete Erenlerden, Resulü görenlerden, cennete girenlerden, günahları af edilenlerden olmak dileğiyle.

Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz su dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun...

O hâlde, ey merhametlilerin en merhametlisi, bana merhamet eyle; ey celâl ve ikram sahibi, günahlarımdan geç ve affınla bana dön (tövbemi kabul buyur). Hiç kuşku yok, sen, tövbeyi kabul edensin, rahîmsin.

Rabbimden çiçek istedik kırları verdi, ağaç istedik ormanları verdi, su istedik denizleri verdi, dost istedik bu numarayı verdi. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun...

Tövbe güvercini kalbe konsun af dalgalar saadet kervana gelip kapında dursun. Bütün Melekler sizinle, Dualarınız kabul Mevlid Kandiliniz mübarek olsun...

'Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem' diyen Sevgilinin (s.a.s.) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile... Rebiülevvel ayınız mübarek olsun...

Rabbim, dualı bir hayat yaşayan, duasını hayatına taşıyan, başkalarının duasını alan ve duası kabul olan kullardan eylesin. Rebiülevvel ayınız mübarek olsun...

İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun makamınız cennet Hz. Muhammed komşunuz olsun günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun.

Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu nice gecelere. Rebiülevvel ayınız kutlu olsun...

Bu mübarek gecenin ülkemize, İslam âlemi ve tüm insanlığa huzur, mutluluk ve hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden dilerim. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun...

Gününüz maddi ve manevi anlamda aydınlık, gönlünüz hoş olsun. Sizi kedere, üzüntüye sevk edecek ne kadar olumsuzluklar varsa sizden her daim uzak olsun. Allah sonumuzu hayretsin. Kurtuluşa erenlerden eylesin. Rebiülevvel ayınız hayırlı olsun...

Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, şeytan senden uzakta, melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul Mevlid Kandiliniz mübarek olsun...

Mevla çekirdeğe orman gizlemiş, yılanın zehrine derman gizlemiş, tahıl tanesine harman gizlemiş, mübarek gecelere cennet gizlemiş Mevlid Kandilini barındıran Rebiülevvel ayınız mübarek olsun...

Rabbimden çiçek istedik kırları verdi, ağaç istedik ormanları verdi, su istedik denizleri verdi, dost istedik bu numarayı verdi. Rebiülevvel ayınız mübarek olsun

Bugün kalbinize huzur, sofranıza bereket, üzerinize sıhhat serpilsin. Rebiülevvel ayınız mübarek olsun

Nuruyla alemimizi Şereflendiren Peygamber Efendimizin (s.a.s) Şefaatine nail olmanız dileğiyle. Rebiülevvel ayınız mübarek olsun

Allah'a kulsun, zülmetler içinde parlayan nursun, senin gibi hakikatlı dostun, Rebiülevvel ayınız mübarek olsun

İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun makamınız cennet Hz. Muhammed komşunuz olsun günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun Rebiülevvel ayınız mübarek olsun.

İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun makamınız cennet Hz. Muhammed komşunuz olsun günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun Mevlid Kandiliniz mübarek olsun...

Size karanfilin sadakatini, sümbülün bagliligini, meneksenin tevazusunu, lalenin gururunu, leylegin saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Rebiülevvel ayınız mübarek olsun

Tövbe güvercini kalbe konsun af dalgalar saadet kervana gelip kapında dursun. Bütün Melekler sizinle, Dualarınız kabul Rebiülevvel ayınız mübarek olsun

Bugün kalbinize huzur, sofranıza bereket, üzerinize sıhhat serpilsin. Rebiülevvel ayınız mübarek olsun

Nuruyla alemimizi Şereflendiren Peygamber Efendimizin (s.a.s) Şefaatine nail olmanız dileğiyle. Rebiülevvel ayınız mübarek olsun

Allah'a kulsun, zülmetler içinde parlayan nursun, senin gibi hakikatlı dostun, Rebiülevvel ayınız mübarek olsun

Kalpler vardır, sevgiyi yaşatmak için, insanlar vardır, dostluğu paylaşmak için, Mübarek günler vardır, Beraberce kutlamak için Rebiülevvel ayınız mübarek olsun.

Hoş geldin ey kutlu ve şerefli ay… Rebiülevvel ayımız mübarek ola…

Hicri ayların 3.sü olan bahar ayı olarak bilinen gül kokulu ay hoş geldin…

Ey yüce peygamber senin hürmetine yaratıldı tüm alemler. Bizleri şefaatinden mahrum etme. Amin! Mevlid Kandiliniz Mübarek, dualarınız kabul olsun.

Bu mübarek günlerimizde mü-min kullara, özel ve vazgeçilmez dostlara ailecek dualarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Kandiliniz kutlu olsun.

Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun...

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) ‘in dünyayı şereflendirdiği Rebiülevvel Ayı’mız mübarek olsun, gönül dünyamız inşirah bulsun…

Doğ kalbime bir lahzacık ey nur-i dilara, sensiz bana cennet bile hicrandır efendim. Rebiülevvel ayımız mübarek olsun.

Nuruyla alemimizi Şereflendiren Peygamber Efendimizin (s.a.s) Şefaatine nail olmanız dileğiyle. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun.

Allah'a kulsun, zülmetler içinde parlayan nursun, senin gibi hakikatlı dostun, kandilin mübarek olsun.

Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz su dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Rebiülevvel ayınız mübarek olsun

Hoş geldin Rebiülevvel ayı, yeryüzüne rahmet olarak inen ve hayata gözlerini açmasıyla birlikte benzersiz ışığıyla dünyamızı aydınlatan, Müslümanlara İslam dinini en güzel haliyle yaşamayı öğreten Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V)’in şereflendirdiği bir aydır.

Mazlumlara Ensar olan aziz milletimizin ve bütün Müslümanların Rebiülevvel ayını tebrik ediyorum. Bu mübarek ay’ın birliğimizin ve kardeşliğimizin güçlenmesine, ümmetin vahdet ve selametine, bütün insanlığın huzuru ve iyiliği için daha büyük bir azim, özveri ve fedakârlıkla çalışmamıza vesile olmasını, yeryüzüne esenlik getirmesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum.

Bu mübarek ayın ülkemize, İslam âlemi ve tüm insanlığa huzur, mutluluk ve hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden dilerim. Rebiülevvel ayınız mübarek olsun

Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandillin, büyüsüne kapılmanız dilleğiyle Rebiülevvel ayınız mübarek olsun

Ey yüce peygamber senin hürmetine yaratıldı tüm alemler. Bizleri şefaatinden mahrum etme. Amin! Rebiülevvel ayınız mübarek olsun.

Bugün kalbinize huzur, sofranıza bereket, üzerinize sıhhat serpilsin. Kandiliniz mübarek olsun.

Bu mübarek günlerimizde mü-min kullara, özel ve vazgeçilmez dostlara ailecek dualarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Rebiülevvel ayınız mübarek olsun

Size karanfilin sadakatini, sümbülün bagliligini, meneksenin tevazusunu, lalenin gururunu, leylegin saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Mevlit kandiliniz mübarek olsun.

Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için, insanlar vardır dostluğu paylaşmak için, mübarek günler vardır beraberce kutlamak için. Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz su dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Rebiülevvel ayınız mübarek olsun