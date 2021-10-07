Sefer ayından sonra gelen, Hicri yılın üçüncü ayı olan Rebiülevvel ayı, dini günleri merak eden kişiler tarafından incelenmektedir. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğduğu ay olması nedeniyle bu tarihin dinimizde önemli bir yeri bulunmaktadır.

Bu tarih Rebiülevvel ayı nedir, ne zaman başlıyor? Rebiülevvel ayı ibadetleri ve duaları nelerdir? Gibi sorularla şu anda araştırılıyor. Tüm bu soruların cevapları haberimizde yer alıyor.

REBİÜLEVVEL AYI VE ÖNEMİ NEDİR?

Rebiülevvel ayı; Kameri ayların üçüncüsü, Ay'ın hareketleri hesaplanarak oluşturulan İslami takvimin aylarından birisi olmaktadır. Müslümanlar için önemli bir olayın gerçekleştiği aydır Rebiülevvel ayı. İslam aleminin Peygamber'i Hz.Muhammed’in (s.a.v) doğumu olayı bu ayda gerçekleşmiştir. Bu tarih de Mevlid Kandili olarak kutlanmaktadır. Mevlid’in sözlükteki anlamı “doğmak, doğum yeri ve doğum zamanı” anlamlarını karşılamaktadır.

REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ay’ın hareketlerinin esas alınarak oluşturulan İslami takvim aylarından birisi de Rebiülevvel ayıdır. Ayların en şereflisi olarak nitelendirilmektedir; bunun sebebi de Resulullah’ın (S.A.V) bu ay içerisinde dünyaya gelmiş olmasıdır.

Bu sene 7 Ekim 2021 tarihinde başlayacak olan Rebiülevvel ayı 5 Kasım 2021 tarihinde sona erecek.

REBİÜLEVVEL AYI İBADETLERİ VE DUALARI

-Rebiülevvel ayı içerisinde ne kadar imkan olursa o kadar çok Resûlüllah için salât ü selâm (salât-ı nâriye, salât-ı münciye ve salât-ı fethiye gibi salavâtlar) okumanmalıdır.

-Manevi zenginliği oldukça çok olan bu geceden yararlanmak için Tesbih namazı kılmalı ve imkan bulunursa Hatm-i Enbiyâ yapılmalıdır.

-Bu gece kılınacak tesbih namazında şu şekilde niyet edilir;

"Yâ Rabbî, niyet eyledim rızâ-i şerifin için tesbih namazına. Yâ Rabbî, bu gece teşrifleriyle âlemleri nûra garkettiğin sevgili Habîbin, başımızın tâcı Resûl-i zîşân Efendimiz'in hürmetine ve bu gecedeki esrârın hürmetine ben âciz kulunu da afv-ı ilâhine, feyz-i ilâhine mazhar eyle, Allâhü Ekber."

-100 Elhamdülillah (Rebiülevvelin 1-12. günleri arası her gün)

-500 Salavat-ı Şerif getirmek. Hz. Muhammed S.A.V.'i anmak.

-Kur'an okumak (Kur'an-ı Azimüşşanın beşinci suresi olan En'am suresi akşam ile yatsı arası 12. gece dahil, Rebiülevvelin birinci gecesinden başlanarak okunur. Rebiülevvel ayının 18. Tesmiye gecesine kadar da okunabilmektedir. Devamlı olarak okunması mümkün olmadığı durumlarda, Rebiülevvel ayının ilk gecesi, 12. ve 18. geceleri mutlaka okunmalıdır.)