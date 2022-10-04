Reçel ve Marmelat İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Reçel ve Marmelat İmal İşçisi görev tanımı nedir, Reçel ve Marmelat İmal İşçisi ne iş yapar, Reçel ve Marmelat İmal İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Reçel ve Marmelat İmal İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Reçel ve Marmelat İmal İşçisi Tanımı;

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Reçel ve Marmelat İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Reçel ve Marmelat İmal İşçisi Maaşları

Reçel ve Marmelat İmal İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Reçel ve Marmelat İmal İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Reçel ve Marmelat İmal İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7514.06

Meslek Adı :

Reçel ve Marmelat İmal İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Gıda İşleme Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Meyve Ve Sebze İşleyiciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çeşitli meyvelerden reçel, marmelat imal etme bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Reçel ve Marmelat İmal İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Reçel marmelat yapacağı ürününün tespitini yapmak,

b) Reçel marmelat yapılacak meyveleri seçmek, ayırmak, çürüklerini bozulmuşlarını çıkarmak,

c) Meyvelerin çekirdek, sap ve çöp gibi kısımlarını temizlemek,

d) Meyve üzerinde toz, toprak, tarımsal ilaç kalıntıları vb. arındırmak için temizlemek, yıkamak,

e) Meyveleri uygun kaplara doldurmak, yeteri miktarda su ve şeker ilave etmek, karışımı sağlamak,

f) Uygun kıvama gelene kadar kaynatmak,

g) Yeterince kanadığı anlaşılan karışımın soğumaya almak,

h) Yapım ve soğuma işlemi biten reçelleri uygun kaplara koymak,

i) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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