Recep Birinci Amatör Küme B Grubu
Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme B Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren iki takımın karşılaşmasında Talas Anayurtspor, Amarat Gençlikspor'u 2-1 mağlup ederek ikinci sıradaki yerini korudu ve son 3 haftaya avantajlı girdi.
Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme B Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren iki takımın karşılaşmasında Talas Anayurtspor, Amarat Gençlikspor'u 2-1 mağlup ederek ikinci sıradaki yerini korudu ve son 3 haftaya avantajlı girdi.
Stat: Argıncık Stadı 1 No2lu Saha
Hakemler: Ahmet Pakırcı xx, Ahmet Çıtak xx, Burak Bulut xx
Talas Anayurtspor: Deniz Ülker xxx, Doğan Bilgin xxx, Kayhan Yılmaz xxx, Ahmet Sürmeli xxx, Abdülkerim Sain xxx, Fırat Akdaş xxx (Umut x dk 60) Erhan Vurdem xxx, Metin Yılmaz xxx, (Mert Akgöz x dk 85) Emrecan Tepedaş xxx, Cengiz Eşme xxx (Emrah Arslan x dk 70) Süleyman Koç xxx
Amarat Gençlikspor: Yunus Babayiğit x, Ali Kocaaslan x, Burak Furkan Bakıcı x, Cengizhan Üstündağ x, Erdin Kaynar xx, Sedat Sönmez xx, Suat Polat x, Furkan Aydın x, Fatih Tekin x, Duran Yılmaz xx, Hakan Beydilli x
Goller: Emrecan Tepedaş dk 27, Süleyman Koç dk 32 (Talas Anayurtspor) Duran Yılmaz dk 90 (Amarat Gençlikspor)
Kırmızı Kart: Emrah Arslan dk 90+3 (Talas Anayurtspor)
Kaynak: İHA
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