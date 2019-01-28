Recep Birinci Amatör Küme B Grubu Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme B Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren iki takımın karşılaşmasında Talas Anayurtspor, Amarat Gençlikspor'u 2-1 mağlup ederek ikinci sıradaki yerini korudu ve son 3 haftaya avantajlı girdi.

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