Geçen hafta Salı günü kalp krizi geçiren Recep Çilingir'in ölüm haberi sevenlerini üzdü. Peki Recep Çilingir kimdir? | Neden öldü? İşte ayrıntılar...

RECEP ÇİLİNGİR KİMDİR?

Recep Çilingir magazin gazeteciliğinin duayen isimlerinden biridir.

Recep Çilingir, Vehbi Dinçcan yönetiminde Akşam Gazetesi magazin bölümünde görev yapmaktaydı.

Gazeteci Recep Çilingir, geçtiğimiz salı günü kalp krizi geçirmesi nedeniyle Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Duayen ismin duran kalbi , 45 dakikalık yoğun çaba sonucu tekrar çalıştırılmıştı.

Yoğun bakımda tedavi altında olan ünlü gazetecinin kalp krizi geçirmeden 10 gün önce BionTech aşısı olduğu öğrenilmişti. Daha önce de kalbinden rahatsızlanan gazeteci Çilingir'in damarlarında 6 adet stent bulunuyordu.

RECEP ÇİLİNGİR NEDEN ÖLDÜ?

Recep Çilingir, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Tüm müdahalelere rağmen kalbi çalıştırılamayan Recep Çilingir'in vefatı hem ailesini hem de magazin camiasını derinden sarstı.

Medya sektörü dışında işletmecilik alanında da faaliyet gösteren Çilingir'in ölümü sevenlerini üzdü.