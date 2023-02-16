Recep Ergin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Recep Ergin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Recep Ergin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Recep Ergin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Recep Ergin 20 Ekim 2001 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Recep Ergin Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Recep Ergin, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bulvarspor futbol takımında oynamaktadır. Bulvarspor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Recep Ergin'nin Bulvarspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Recep Ergin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rberke.20/

Recep Ergin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Recep Ergin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Recep Ergin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Recep Ergin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Eylül 2022 yılında Doğugücü FK

12 Ocak 2023 yılında Bulvarspor

Recep Ergin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Recep Ergin şuan Bulvarspor takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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