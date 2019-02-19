Recep İçme Suyu yatırım programına alındı

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, 170 mahalle, belde, köy ve mezranın ihtiyacını karşılayacak olan Recep İçme Suyunu 2019 yatırım programına alındığını açıkladı.

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman ve ilçelerinde içme suyu ve sulama manasında tek karış toprak kalmayana kadar çalışmaların durmaksızın devam edeceğini vurguladı.

Yoğun gayret sarf ettikleri Recep İçme Suyu Projesinin 2019 yılı yatırım programına alındığını kaydeden Ahmet Aydın, " 2019 yılı yatırım programına alınan Recep İçme Suyu Projesi ile Samsat, Kahta, Sincik, Çelikhan ilçesine bağlı toplam 170 mahalle, belde, köy ve mezra gibi yerleşim birimlerimizin içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacı karşılanacaktır.

Yılda 4,26 hm içme suyu verilecek olup, kaynak su Çelikhan ilçemiz Recep Köyü'ndeki Değirmen 1 ve Değirmen 2 kaynaklarından temin edilecektir. Recep İçme Suyu Projesi 136 milyon TL keşif bedel ile 2019 yılı yatırım programına dahil edilmiş bulunmaktadır.

Ana isale hattı proje çalışmaları tamamlanma aşamasında olup, proje kapsamında 1 adet kaptaj yapısı, 80 km uzunluğunda çelik boru ana isale hattı bulunmaktadır. Ana isale hattından mevcut ve Adıyaman İl Özel İdaresi tarafından yapılacak yeni hatlara bağlantılar yapılarak içme suyu kapsamdaki yerleşim birimlerine iletilecektir" dedi.

Ahmet Aydın, bu önemli yatırımın Adıyaman'a kazandırılması noktasında desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve milletvekillerine teşekkür etti.

Kaynak: İHA