Recep İvedik 4, Şahan Gökbakar'ın canlandırdığı "Recep İvedik" serisinin 4. filmidir. Dizinin koltuğunda Togan Gökbakar oturmaktadır. Bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Recep İvedik 4 için internet kullanıcıları dizinin konusunu ve oyuncularını araştırmaya başladı. Haberimizde, Recep İvedik 4 filmi konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? sorularının yanıtını bulabilirsiniz.

RECEP İVEDİK 4 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Recep İvedik, mahallesindeki çocuk futbol takımının antrenörüdür. Çocukların antreman yapması için mahallenin tek boş alanı olan arsa kullanılmaktadır. Recep'in bu arsanın müteahhite satıldığını öğrenmesiyle yolculuk başlar. İvedik, kendisi ve çocuklar için değerli olan bu arsayı müteahhitten geri almaya karar verir.

Arsa için istenilen parayı biriktirmek için İvedik; kahvedeki vatandaşlardan para ister, bankadan kredi çekmeye çalışır, organlarını satmaya çalışır ancak yine de arsanın parasını toplayamaz. Bunun üzerine son çare olarak İvedik, sonunda büyük para ödülü veren bir televizyon yarışmasına katılmaya karar verir. İvedik'in sıradaki durağı Maldivlerdir...

OYUNCULARI KİMLERDİR?

Şahan Gökbakar Recep İvedik

Ali İhsan Varol Ali İhsan Varol

İrfan Kangı İrfan Bey (Issız ada sunucusu)

Cem Korkmaz Halil İbrahim

Barış Bulut Taylan

Ece İncebay Aslıhan

Ekrem Aral Tuna Arif

Aziz Karakaya Apaçi Serkan

Berna Üçkaleler Simge

Serkan Sağdıç Burak

Caner Tanrıverdi Cenk

Gülşah Yanaş Gaye

Halil İbrahim Yılmaz Necati