Recep İvedik 5 filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir? Kaç yılında çekildi?
Bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanan Recep İvedik 5 filmi şimdiden internette sıkça arananlar arasına girdi. Peki Recep İvedik 5 filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir? Nerede çekildi? Kaç yılında çekildi? sorularını bizde araştırıp haberimizde yer verdik. İşte tüm detaylar...
Recep İvedik 5 filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir? Nerede ve kaç yılında çekildi? soruları arama motorlarında araştırılan konular arasında yer aldı. Bizde sizler için tüm merak edilenleri araştırdık. İşte tüm merak edilenler...
RECEP İVEDİK 5 FİLMİ KONUSU
Recep İvedik mahalle sakinlerinden İsmet’in ailesine taziye ziyaretinde bulunduğu sırada eşinin düştüğü zor duruma üzülerek ona yardım etmek ister. Şoför İsmet’in son görevini yerine getirmek üzere Nurullah’ı da yanına alarak yola çıkarlar. Bu yolcuğun kısa süreceğini hayal eden Recep genç sporculardan oluşan Milli Takımı yurtdışındaki bir spor organizasyonuna götürdüğünü fark ettiğinde artık geri dönüşü olmayan bir macera başlamıştır.
Spor organizasyonuna katılacak ekibin başına gelen talihsiz olay sonucu işler karışırken Recep kontrolü eline alır. Kazanmaktan başka bir çaresi olmadığına inanan Recep; olayları kendi yöntemleriyle çözmek isteyince birbirinden komik durumlar ortaya çıkar.
RECEP İVEDİK 5 FİLMİ KÜNYE
YAPIM ŞİRKETİ : ÇAMAŞIRHANE
FİLM YAPIMCI : ŞAHAN GÖKBAKAR / TOGAN GÖKBAKAR
YÖNETMEN : TOGAN GÖKBAKAR
SENARYO : ŞAHAN GÖKBAKAR / TOGAN GÖKBAKAR
YÜRÜTÜCÜ YAPIMCI : ÇAĞRI ÖZEREN
UYGULAYICI YAPIMCILAR: EMRAH GAMSIZOĞLU / BARIŞ AYAZTAŞ
GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ : GÉRARD SIMON YARDIMCI
YÖNETMEN : OĞUZ UYDU
IŞIK ŞEFİ : GİRAY GERGİN
KOSTÜM : MELİS ATINÇ GAMSIZOĞLU
MAKYAJ : AHSEN GÜLKAYA
SET AMİRİ : AKGÜN ARSLAN
KURGU : ERKAN ÖZEKAN
SES : HASAN BARAN
MİKSAJ : ERKAN ALTINOK
RENK : JAMES NORMAN
MÜZİK : JINGLE JUNGLE – ÖMER ÖZGÜR
ÇEKİM YERİ : İSTANBUL / ANTALYA / ÜSKÜP
SÜRE : 114’
VİZYON TARİHİ : 16 ŞUBAT 2017
DAĞITIM ŞİRKETİ : MARS DAĞITIM / KINOSTAR
RECEP İVEDİK 5 FİLMİ OYUNCULAR
RECEP İVEDİK : ŞAHAN GÖKBAKAR
AKİF : ORKAN VARAN
KAFİLE BAŞKANI : DENİZ CEYLAN
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