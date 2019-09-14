Recep İvedik 5 filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir? Nerede ve kaç yılında çekildi? soruları arama motorlarında araştırılan konular arasında yer aldı. Bizde sizler için tüm merak edilenleri araştırdık. İşte tüm merak edilenler...

RECEP İVEDİK 5 FİLMİ KONUSU

Recep İvedik mahalle sakinlerinden İsmet’in ailesine taziye ziyaretinde bulunduğu sırada eşinin düştüğü zor duruma üzülerek ona yardım etmek ister. Şoför İsmet’in son görevini yerine getirmek üzere Nurullah’ı da yanına alarak yola çıkarlar. Bu yolcuğun kısa süreceğini hayal eden Recep genç sporculardan oluşan Milli Takımı yurtdışındaki bir spor organizasyonuna götürdüğünü fark ettiğinde artık geri dönüşü olmayan bir macera başlamıştır.

Spor organizasyonuna katılacak ekibin başına gelen talihsiz olay sonucu işler karışırken Recep kontrolü eline alır. Kazanmaktan başka bir çaresi olmadığına inanan Recep; olayları kendi yöntemleriyle çözmek isteyince birbirinden komik durumlar ortaya çıkar.

RECEP İVEDİK 5 FİLMİ KÜNYE

YAPIM ŞİRKETİ : ÇAMAŞIRHANE

FİLM YAPIMCI : ŞAHAN GÖKBAKAR / TOGAN GÖKBAKAR

YÖNETMEN : TOGAN GÖKBAKAR

SENARYO : ŞAHAN GÖKBAKAR / TOGAN GÖKBAKAR

YÜRÜTÜCÜ YAPIMCI : ÇAĞRI ÖZEREN

UYGULAYICI YAPIMCILAR: EMRAH GAMSIZOĞLU / BARIŞ AYAZTAŞ

GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ : GÉRARD SIMON YARDIMCI

YÖNETMEN : OĞUZ UYDU

IŞIK ŞEFİ : GİRAY GERGİN

KOSTÜM : MELİS ATINÇ GAMSIZOĞLU

MAKYAJ : AHSEN GÜLKAYA

SET AMİRİ : AKGÜN ARSLAN

KURGU : ERKAN ÖZEKAN

SES : HASAN BARAN

MİKSAJ : ERKAN ALTINOK

RENK : JAMES NORMAN

MÜZİK : JINGLE JUNGLE – ÖMER ÖZGÜR

ÇEKİM YERİ : İSTANBUL / ANTALYA / ÜSKÜP

SÜRE : 114’

VİZYON TARİHİ : 16 ŞUBAT 2017

DAĞITIM ŞİRKETİ : MARS DAĞITIM / KINOSTAR

RECEP İVEDİK 5 FİLMİ OYUNCULAR

RECEP İVEDİK : ŞAHAN GÖKBAKAR

AKİF : ORKAN VARAN

KAFİLE BAŞKANI : DENİZ CEYLAN