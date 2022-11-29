Şahan Gökbakar'ın 6 filmi geride kalan serisi Recep İvedik'in yayınlanacak olan 7.filminin fragmanı YouTube'da paylaşıldı. İlgi gören film hakkında bilgi sahibi olmak isteyenlerde internet arama motorlarında araştırmalarda bulunmaya başladı. Peki Recep İvedik 7 sinemalara gelecek mi? Recep İvedik nerede, ne zaman yayınlanacak? Hangi platformda?

RECEP İVEDİK 7 KONUSU NEDİR?

Recep İvedik 7 filminin konusunda yüksek enflasyon nedeniyle şehirde yaşamaktan zorlanan Recep İvedik karakterinin babannesinin köyündeki evine taşınmaya karar vermesiyle yaşadıklarını anlatıyor. İvedik'in köyünün bulunduğu yere otel yapılmak istenirken bu duruma karşı çıkan karakterimiz köylüleri arazilerini satmamaya ikna etmeye çalışıyor.

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RECEP İVEDİK 7 SİNEMALARA GELECEK Mİ?

Şahan Gökbakar'ın başrolünde olduğu Recep İvedik 7 filmi sinemalarda yayınlanmayacak.

RECEP İVEDİK NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Recep İvedik 7 filmi 9 Aralık 2022 tarihinde Disney Plus'ta yayınlanacak. Filmi Disney Plus aboneliği bulunan vatandaşlar izleyebilecekler.

RECEP İVEDİK 7 FİLMİ HANGİ PLATFORMDA YAYINLANACAK?

Recep İvedik 7 filmi Disney Plus platformunda yayınlanacak. 9 Aralık'ta ekrana gelecek filmin nasıl bir izlenme sayısı alacağı büyük merak konusu oldu.

RECEP İVEDİK 7 FİLMİNDE KİMLER OYNAYACAK?

Şahan Gökbakar

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Öznur Serçeler

Nurullah Çeleb

Eray Türk

Murat Ergür