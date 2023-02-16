Recep Kutun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Recep Kutun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Recep Kutun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Recep Kutun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Recep Kutun 4 Mayıs 1998 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Recep Kutun Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fairplay Career yapmaktadır. Recep Kutun, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Akhisarspor futbol takımında oynamaktadır. Akhisarspor takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Recep Kutun'nin Akhisarspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Recep Kutun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Recep Kutun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Recep Kutun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Recep Kutun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Fenerbahçe U16

1 Temmuz 2014 yılında Fenerbahçe U17

23 Mart 2015 yılında Fenerbahçe U19

16 Mayıs 2016 yılında Fenerbahçe U21

11 Temmuz 2019 yılında Karagümrük U19

23 Ağu 2019 yılında GMG Kastamonu

21 Kasım 2019 yılında Karagümrük U19

17 Ocak 2020 yılında Modafen

3 Ağu 2020 yılında Karagümrük U19

1 Şubat 2021 yılında Akhisarspor

Recep Kutun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Recep Kutun şuan Akhisarspor takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Recep Kutun Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Cayirova Genclerbirligispor (2008-2010), Cayirovaspor (2010-2011), Fenerbahce SK (2011-2016)

Türkiye U17 takımında 2 numaralı formasıyla 26 Ağu 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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