Kayserispor eski başkanlarından iş insanı Recep Mamur, evinde fenalaşarak kaldırdığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği açıklandı. Bu haberin üzerine ise Recep Mamur'un biyografisin merak edenler internet üzerinden Recep Mamur kimdir, nereli, kaç yaşında? Recep Mamur neden öldü? Soruları çokça araştırılmaya başladı. İşte o cevaplar...

RECEP MAMUR KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

5 Nisan 1949 yılında, Kayseri'de dünyaya gelen Recep mamur Türk iş adamı ve Kayserispor eski kulüp başkanıdır. Öte yandan sanayi sektörüyle ilgilenmektedir. Recep Mamur 5 Ekim 2013 tarihinde Kayserispor'un evinde oynadığı karşılaşmada Gaziantepspor'a 1-0 kaybetmesinin ardından Kayserispor başkanlık görevinden istifa ettiğini açıklamıştır. Bir süre kulüpten ayrı kalan Recep Mamur, daha sonra yeniden göreve gelmiştir.

RECEP MAMUR NEDEN ÖLDÜ?

Kayserispor'da 1999-2013 yılları arasında çeşitli dönemlerde kulüp başkanlığı yapan iş adamı Recep Mamur, hastalıkları nedeni ile bir süredir evinde tedavi görüyordu. Bir anda fenalaşarak hastaneye kaldırılan 72 yaşındaki Mamur, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mamur'un hastalığı konusunda ise net bir bilgi bulunmuyor.

KAYSERSİPOR AÇIKLAMA YAPTI

Kayserispor kulübü resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kayserisporumuzun tarihindeki önemli başarılara imza atan efsane başkanlarımızdan Recep Mamur'un vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Recep Mamur'a Allah'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerini kullandı.