Recep Metin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Recep Metin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Recep Metin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Recep Metin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Recep Metin 1 Ocak 1995 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Recep Metin Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Recep Metin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ofspor futbol takımında oynamaktadır. Ofspor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Recep Metin'nin Ofspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Recep Metin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Recep Metin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Recep Metin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Recep Metin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Eylül 2013 yılında Beşyüzevler

24 Temmuz 2014 yılında Tepecikspor

27 Ağu 2018 yılında A. Selçukspor

4 Ocak 2020 yılında 68 Aksaray Bld

17 Eylül 2020 yılında Etimesgut Bld

27 Ocak 2021 yılında İskenderun FK

1 Temmuz 2022 yılında Çankaya FK

12 Ocak 2023 yılında Ofspor

Recep Metin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Recep Metin şuan Ofspor takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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