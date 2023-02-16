Recep Pekgoz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Recep Pekgoz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Recep Pekgoz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Recep Pekgoz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Recep Pekgoz 26 Kasım 2000 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Recep Pekgoz Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Recep Pekgoz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ayvalıkgücü Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Ayvalıkgücü Belediyespor takımına 10 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Recep Pekgoz'nin Ayvalıkgücü Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Recep Pekgoz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/recepekgoz05

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Recep Pekgoz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Recep Pekgoz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Recep Pekgoz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Recep Pekgoz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Eylül 2019 yılında Nişantaşıspor

6 Şubat 2020 yılında Bilinmiyor

5 Ekim 2020 yılında HEASK

10 Eylül 2021 yılında Ayvalıkgücü Bld

Recep Pekgoz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Recep Pekgoz şuan Ayvalıkgücü Belediyespor takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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