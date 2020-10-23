Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ve hayırseverlerin desteğiyle Recep Tayyip Erdoğan Camii'nin açılışı gerçekleştirildi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adını taşıyan camii büyük ilgi gördü ve camide ilk cuma namazı kılındı. "Recep Tayyip Erdoğan Camii nerede? Nasıl gidilir?" sorularıyla arama yapan vatandaşlar için hazırladığımız haberimize göz atabilirsiniz. İşte detaylar...

RECEP TAYYİP ERDOĞAN CAMİİ NEREDE, NASIL GİDİLİR?

Türkiye'nin Ağır ilinin Patnos ilçesinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Camii, bugün açılışını gerçekleştirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ve hayırseverlerin desteğiyle ilçe merkezinde 3 bin 715 metrekare alana inşa edilen Recep Tayyip Erdoğan Camisi'nin açılışı için tören düzenlendi. Törende, Erdoğan'ın gönderdiği mesaj okundu.

2 bin kişilik olan camide, ilk Cuma namazı, bugün yapılan açılışın ardından kılındı. Patnos'da bulunan caminin temeli 2015 yılında atılmıştı ve Selçuklu mimarisi ile inşa edildi.

Türkiye'nin doğusunda bulunan Ağrı, İstanbul'dan 1425 KM mesafe uzaklıktadır. Ağrı'nın merkezinden Patnos iline gitmek içinse şehir içi otobüsleri kullanılabilir.

"BU CAMİ ÇOCUK SESLERİNDEN MAHRUM KALMASIN"

Caminin açılış töreninde konuşma yapan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Şimdi içini imar etme zamanı başladı. Önce cemaatiyle imar edeceğiz. Bu cami hiçbir zaman cemaatsiz kalmasın. Bu caminin cemaatsiz kalmaması için elimizden geleni yapmamız lazım. Bu cami çocuk seslerinden hiçbir zaman mahrum kalmasın. Böylece camimizi imar etmek zorundayız. Caminin safları arasında gençlerimiz eksik olmasın, öylece camimizin imarını tamamlayacağız." diye konuştu.