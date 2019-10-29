Recep Tayyip Erdoğan İlk ve Ortaokul’unda ‘Asker selam’ı ile kutlama

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. Yıl yıl dönümü etkinlikleri ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da coşku ile kutlandı. Sabah saatlerinde İstasyon Meydanı'nda gerçekleştirilen kutlamaların ardından her okulda ayrı ayrı etkinlikler gerçekleştirildi. Aydın Efeler İlçe merkezinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan ilk ve ortaokulunda gerçekleştirilen etkinliklere öğrencilerle birlikte katılan öğretmenler, kahraman Mehmetçiklere asker selamı ile selamladılar.

Aydın Efeler'de dün Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasının ardından bugün sabah saatlerinde resmi geçit töreni ve Askeri Birliğin gösterileri göz doldurdu. Meydandaki kutlamaların ardından il genelindeki tüm okullarda ayrı ayrı kutlamalar yapıldı. En renkli kutlamalardan biri ise Recep Tayyip Erdoğan ilk ve Ortaokulu'nda gerçekleştirildi. Etkinliğe Cumhuriyet Bayramı'na özel kıyafetleri ile gelen öğrenci ve öğretmenler programın sonunda güvenlik güçlerine asker selamı ile selamladılar.

Kaynak: İHA