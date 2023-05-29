Recep Tayyip Erdoğan kazandı, Fatih Altaylı hazmedemedi!

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin galibi Recep Tayyip Erdoğan olunca, muhalif gazeteci Fatih Altaylı küplere bindi. Milyonlarca kişinin desteğiyle iktidara gelen Erdoğan'ı sanki Suriyeliler seçmiş gibi göstererek, çirkin bir manipülasyona imza attı.

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Recep Tayyip Erdoğan kazandı, Fatih Altaylı hazmedemedi!

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasının ardından hazımsızlık yaşayan ilk isim Fatih Altaylı oldu. Oy sandıkları açılmaya başlandıktan sonra Erdoğan'ın kazanacağı anlaşılınca Fatih Altaylı skandal bir paylaşıma imza attı.

14 Mayıs gecesi yaşanan hezimetin ardından kamuoyunu, devletin birçok kurumunu hedef alıp iftira ve yalanlarla suçlayan gazeteci Fatih Altay HaberTürk'ten istifa etmişti.

Muhalif medyanın tetikçi isimlerinden olan Altaylı 2.tura kalan Yüzyılın seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferine gölge düşürmek için sosyal medyadan çirkin bir manipülasyona imza attı.

SURİYELİLER KAZANDIRDI ALGISI

Erdoğan'ın haklı zaferini Suriyeli vatandaşlara bağlayan Altaylı'ya sert tepkiler geldi.

Muhalefete yakınlığıyla tanınan Twitch yayıncısı Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç seçim sonucunu Suriyelilere yıkmak isteyen Altaylı'ya isim vermeden tepki gösterdi, Kılıçdaroğlu'nu işaret etti.

SUÇ TARTIYA ÇIKANDA

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